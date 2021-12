Últimos resultados deram confiança ao Flu, diz Cavalieri

Depois de uma fase ruim, o Fluminense parece começar a se estabilizar no Campeonato Brasileiro. Se os resultados ainda não são os ideais, a equipe vem de três partidas sem derrota, com dois empates fora de casa - contra Atlético-MG e Atlético-PR - e uma vitória no Maracanã - diante do Bahia. Para o goleiro Diego Cavalieri, que também parece ter deixado a má fase para trás, essas partidas deram confiança aos jogadores.

"Não apenas eu, mas todo o time está mais confiante. Tivemos alguns momentos ruins e continuamos suando, trabalhando duro. Sabíamos que uma hora iríamos conseguir equilibrar as coisas. Já estamos conseguindo voltar a jogar da nossa maneira, fechando os espaços e com maior posse de bola", comentou.

Na última quarta-feira, o Fluminense foi a Curitiba e conseguiu um empate por 1 a 1 diante do embalado Atlético-PR, então terceiro colocado na tabela. O jogo teve justamente Diego Cavalieri como um dos maiores desfalques, principalmente no primeiro tempo, quando o time paranaense vencia por 1 a 0 e só não ampliou por causa da boa exibição do goleiro.

"Foi uma partida complicada. Eles vivem um bom momento e estão imprimindo o ritmo dentro de casa. O gramado também dificultou um pouco. Consegui fazer algumas defesas complicadas e seguramos o ímpeto deles. Mas, mesmo assim, acho que nos comportamos bem e poderíamos até sair com a vitória. Agora é continuar trabalhando porque o segundo turno será diferente", avaliou.

