Última rodada decidirá classificados e rebaixado no Baianão

A próxima quarta-feira, 7, será de muitas emoções na última rodada do Campeonato Baiano. Com apenas o Vitória garantido nas semifinais, Bahia, Juazeirense, Fluminense e Bahia de Feira ainda buscam as três vagas restantes para as fases finais.

A situação mais 'tranquila' é a do Bahia. Com 17 pontos, o Tricolor recebe o Jequié, que não briga por mais nada no campeonato, e precisa apenas de um empate para a classificação. A dois pontos do rival, o Esquadrão ainda sonha em ter a melhor campanha da primeira fase. Para isso, precisa vencer e torcer por um empate ou tropeço do Vitória contra o Fluminense, em Feira de Santana.

Na terceira colocação está o Juazeirense, com 16 pontos. O Cancão de Fogo perdeu as duas últimas rodadas, mas ainda se manteve nas primeiras colocações. Na última rodada, enfrentará o desesperado Atlântico, que tem 2 pontos e ainda não venceu na competição.

Nas 4ª e 5ª colocações aparecem os dois times de Feira de Santana. O Fluminense, que encara o Vitória dentro de casa, tem 16 pontos. Em caso de empate ou derrota, precisa torcer para um tropeço do Bahia de Feira, que tem 14 pontos e viaja à Alagoinhas (mudança de cidade a pedido dos clubes) para enfrentar a já eliminada Jacuipense.

Na parte de baixo da tabela, Atlântico e Jacobina tentam fugir da Série B do Baianão. O time do Centro-Norte baiano enfrenta o Vitória da Conquista, que não tem mais pretensões na competição.

Na luta pela artilharia, Salatiel, do Juazeirense, com 6 gols, continua na ponta, mas Deon, do Bahia de Feira, que marcou os dois gols no empate por 2 a 2 diante do Atlântico, chegou a cinco tentos, empatando com Neilton, do Vitória.

*Sob a supervisão da jornalista Thaís Seixas

adblock ativo