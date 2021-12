Última etapa do Circuito Maratour ocorre neste domingo

Uma prova de 800 metros e a principal, de 2.500 metros, finalizam a 3ª e última etapa do Circuito Maratour de Maratonas Aquáticas 2016, no domingo, 20, às 9h e 10h, respectivamente. As duas competições terão largada e chegada em frente ao píer Mahi Mahi, na Barra, em Salvador.

Estão inscritos 40 atletas nos 800 metros e cerca de 105 nos 2.500 metros. Enquanto a prova de curta distância ficará restrita às imediações do píer, a mais longa largará do píer e seguirá até o triângulo de boias da Marinha, de onde retornará ao local de largada.

Para lembrar os atletas de que deverão ficar atentos aos procedimentos, a direção de prova definiu horários diferentes para a marcação deles nas provas. Entre 8h e 8h45 estarão sendo marcados com numeração os inscritos no evento de 800 metros. Já os nadadores que vão nadar a prova principal terão essa oportunidade das 8h às 9h30.

Atual campeã, a nadadora Márcia Santos já conquistou o título antecipado deste ano. A atleta é considerada uma das mais rápidas da Bahia em provas de longa distância.

“Basta que ela, Márcia Santos, complete a prova neste domingo, para confirmar o título”, explicou Bruno Riela, representante da Ambiance Turismo, empresa responsável pelo circuito.

Se no feminino o título está decidido, no masculino há vários candidatos a erguer a taça de campeão. “São pelo menos seis nadadores nessa situação. Um dos principais é Leandro Tanajura, campeão em 2014”, citou Riela, lembrando ainda os concorrentes Yuri Dahia e Bruno Pimentel.

Lançamento

Segundo o executivo da Ambiance, a partir de 2017 a Bahia terá um circuito independente, chamado Raia Forte. A competição local contará com seis etapas, enquanto o Maratour terá etapas no Rio de Janeiro e São Paulo.

A maior novidade será a campeã mundial Ana Marcela. “Já conversamos com a nadadora para que ela participe da primeira etapa, que será disputada no Clube Med Rio das Pedras”, revelou Riela.

A nadadora olímpica, que foi madrinha do circuito no ano passado, esteve concentrada para os Jogos do Rio-2016 e por isso não pôde estar envolvida este ano.

Recuperando-se de uma cirurgia de retirada do baço, Ana Marcela deve estar recuperada até o dia da prova de 2017, que será em março.

