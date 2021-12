UFC: Silva passa Minotauro como brasileiro mais bem pago

Mesmo com a derrota para Chris Weidman no UFC 162, o brasileiro Anderson Silva subiu no ranking dos lutadores mais bem pagos da categoria, tornando-se o brasileiro que mais ganhou dinheiro no MMA.

Silva chegou a m valor total recebido de US$ 3,471 milhões, contra US$ 2,89 milhões do baiano Minotauro. Na última luta de Silva, mesmo com a derrota, ele ganhou R$ 1,35 milhão (US$ 600 mil) pela participação, valor que poderia ter sido ainda maior caso derrotasse seu adversário.

O levantamento foi feito pela empresa brasileira de auditoria BDO e divulgado pelo blog "Na Grade do MMA", do portal Uol.

No geral, Silva está em sétimo, enquanto Minotauro aparece em nono. Quem lidera é o ex-lutador norte-americano Chuck Lidell, que ganhou em sua carreira um montante estipulado em US$ 4,32 milhões. Tito Ortiz, outro ex-lutador ocupa o segundo lugar.

Entre os lutadores ainda na ativa, o melhor colocado é Georges St-Pierre, que está em terceiro.

