UFC Rio: Ronda Rousey e Bethe Correia duelam neste sábado

A estrela norte-americana Ronda Rousey defende o título do peso-galo diante da brasileira Bethe Correia no card principal do UFC 190, que será realizado na noite deste sábado, 1º, na Arena da Barra, no Rio de Janeiro. Mas, a julgar pela recepção do público, o fato de lutar no próprio país não deverá ser uma vantagem para a brasileira.

Nesta sexta-feira, 31, durante a pesagem oficial do UFC Rio 7 (UFC 190), Ronda recebeu grande apoio do público que compareceu à HSBC Arena, na Barra da Tijuca (zona oeste da cidade). Foi a mesma recepção que a norte-americana recebera na última quarta e na quinta, em suas primeiras exibições públicas.

Bethe, porém, não se intimidou. Também recebeu gritos da torcida e, repetindo o que fizera na tarde anterior, provocou Ronda no momento da encarada. E prometeu mais uma vez nocautear a atual campeã.

O duelo entre as duas vai encerrar o card principal, previsto para iniciar às 23 horas. Mas a espera promete valer a pena, já que outros brasileiros também vão subir ao octógono. Um dos mais esperados é Rodrigo Minotauro.

Ex-campeão dos pesos-pesados, Minotauro é um dos mais importantes lutadores da história do UFC. O baiano encara o holandês Stefan Struve na terceira luta do card principal. A noite também terá outra luta entre mulheres: a brasileira Claudia Gadelha abre o card principal diante da norte-americana Jessica Aguilar, na categoria peso palha.

Além desses três confrontos, outras 10 lutas estão marcadas para este sábado - considerando o card preliminar, a partir das 19h30. Dois desses duelos valem o título do The Ultimate Fighting Brasil, reality show do UFC. Reginaldo Vieira encara Dileno Lopes na quarta luta do card principal pelo peso-galo, enquanto que Glaico França enfrenta Fernando "Açougueiro" na sequência, na disputa dos leves.

