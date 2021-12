O lutador catarinense radicado na Bahia, Júnior “Cigano” dos Santos, conseguiu se manter como campeão dos Pesos-Pesados do Ultimate Fighting Championship (UFC). Cigano nocauteou, no segundo round, o americano Frank Mir em sua primeira defesa pelo cinturão. O combate foi o evento principal do UFC 146, que acontece em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Cigano não lutava desde que conquistou o título, em novembro do ano passado, ao derrotar o também americano Cain Velasquez pelo UFC on Fox 1. A expectativa era que Júnior fizesse a sua primeira defesa contra o holandês Alistair Overeem, que em dezembro derrotou Brock Lesnar, ex-campeão da categoria, pelo UFC 141.

Porém, após uma das coletivas que antecederam o evento deste sábado, Overeem foi pego em um exame anti-doping surpresa, que apontou no lutador uma taxa de testosterona muito acima do permitido pela Comissão Atlética de Nevada, órgão que regulamenta o MMA (Artes Marciais Mistas, em inglês). Com isso, o holandês foi cortado do UFC 146 e Frank Mir assumiu a condição de desafiante ao título.



Trailer do UFC 146

Da Redação UFC: Júnior Cigano nocauteia Frank Mir e mantém cinturão

adblock ativo