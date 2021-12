UFC: Júnior Cigano nocauteia Derrick Lewis no segundo round

O lutador Júnior Cigano deu mais um passo rumo ao cinturão peso-pesado na noite deste sábado, 9. O brasileiro nocauteou Derrick Lewis no segundo round, na luta principal do UFC Wichita. O ex-campeão agora possui três vitórias consecutivas e deve dar um salto no ranking, já que Lewis era o terceiro colocado.

Cigano e Lewis sabiam que o ponto forte de ambos era a trocação - e logo foram com tudo um para cima do outro. O norte-americano chegou a acertar alguns golpes no brasileiro, mas Cigano absorveu bem as investidas de Lewis. O ex-campeão então passou a pressionar e acertou um forte overhand no rival, que sentiu o golpe, mas não se abalou e continuou caminhando para frente.

Conquistar um nocaute no aniversário do seu filho É MAIS DO QUE ESPECIAL! Parabéns, @junior_cigano! #UFCWichita #CiganoNoCombate pic.twitter.com/bbFkteLDIj — UFC Brasil (@UFCBrasil) March 10, 2019

Logo em seguida, uma cena curiosa. Lewis sobrou os joelhos e fez cara de dor após um chute giratório de Cigano. O brasileiro então partiu para cima, mas o norte-americano pareceu estar fingindo e acertou uma bomba no ex-campeão. Cigano chegou a cair, mas se levantou e continuou a se movimentar e pressionar o rival.

No segundo round, porém, a superioridade do brasileiro no boxe apareceu. Lewis recuava com os golpes de Cigano, que foi ficando cada vez mais próximo do nocaute. Depois de fintar bem os jabs, Cigano acertou um forte direto no rival, que acusou o golpe e tentou fugir. O ex-campeão então foi pra cima e com uma boa sequência mandou Lewis para o solo, terminando o duelo no ground and pound.

Com o triunfo, Cigano empata com Cain Velasquez e o próprio Lewis como o peso-pesado que mais nocauteou no UFC, 10, além de estar atrás apenas de Andrei Arlovski e Frank Mir (16) como o atleta que mais venceu na categoria, 15

adblock ativo