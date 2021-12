UFC demite Diego Brandão após briga em casa de striptease

O UFC anunciou nesta quinta-feira, 28, a demissão do atleta Diego Brandão. O brasileiro já estava afastado temporariamente após ter sido flagrado em um exame antidoping por uso de maconha. Mas o motivo da demissão foi o envolvimento do lutador em uma briga em uma casa de striptease.

Brandão foi detido pela polícia em Albuquerque, Novo México. Ele teria discutido com o DJ da casa e saído do local. Após não conseguir voltar, ele foi até o carro e pegou uma arma, tentando forçar a entrada. Um dos seguranças tentou impedir e ele deu uma coronhada no funcionário.

O brasileiro pagou fiança e foi liberado duas noites depois da confusão.

