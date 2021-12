UFC confirma retorno de Anderson Silva para fevereiro

O UFC confirmou o retorno de Anderson Silva ao octógono, nesta quinta-feira, 24. O brasileiro enfrentará Michael Bisping no dia 27 de fevereiro de 2016, em Londres, na Inglaterra.

O ex-campeão dos pesos médios que está suspenso por um ano pelo uso de doping antes de sua última luta, contra Nick Diaz, no UFC 183, em 31 de janeiro deste ano, estará liberado para lutar a partir do dia 1º de fevereiro.

Desde que perdeu o cinturão para o norte-americano Chris Weidman, em julho de 2013, o brasileiro não venceu mais. Até então, Anderson estava invicto por sete anos. Em dezembro de 2013, Spider também perdeu a revanche Weidman, Em janeiro deste ano, chegou a vencer Nick Diaz, mas a vitória foi retirada de seu cartel após a descoberta do doping.

Anderson tem agora na carreira 33 vitórias, seis derrotas e uma luta sem resultado. Bisping, que vem de dois triunfos seguidos, tem 27 vitórias e sete derrotas no cartel - incluindo um nocaute sofrido contra Vitor Belfort, em janeiro de 2013, no Brasil.

Doping

Anderson Silva assumiu o uso de doping apenas em agosto, em uma audiência da Comissão Atlética de Nevada, nos Estados Unidos. Sua defesa afirmou que um dos suplementos utilizados pelo lutador estava contaminado. E o lutador explicou, mais exatamente, que tomou um medicamento para melhora de desempenho sexual dado por um amigo que trouxe da Tailândia.

A Comissão não acreditou em suas explicações e decidiu puni-lo com suspensão de um ano a contar do dia da luta, 31 de janeiro de 2015. Anderson também foi multado em 30% da bolsa de US$ 600 mil (US$ 180 mil) e perdeu o bônus de US$ 200 mil pela vitória, em uma multa de cerca de R$ 1,3 milhão, além de ter que pagar os custos com advogados e com a investigação. Para voltar a lutar, o brasileiro terá que apresentar um teste negativo antes do próximo combate

