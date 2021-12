UFC confirma primeira defesa de Amanda Nunes pelos galos

A baiana Amanda Nunes colocará um dos seus títulos mundiais do Ultimate Fighting Championship em jogo. No dia 9 de maio, a lutadora subirá ao octógono para defender seu cinturão contra a norte-americana Felícia Spencer, no UFC 250, marcado para acontecer em São Paulo. A confirmação do duelo foi divulgado pela ESPN dos Estados Unidos.

Campeã de duas categorias do UFC - penas e galo -, a próxima defesa de cinturão será válida pelos pesos galos (até 61.2 kg). Por sinal, esta é a primeira vez que a Leoa defende o título da categoria, desde que conquistou ao nocautear a compatriota Cris Cyborg , pelo UFC 232, em dezembro de 2018.

Atualmente, Amanda Nunes é a única brasileira campeã no maior evento de luta do mundo. Pela categoria dos galos, Amanda conquistou o cinturão em julho de 2016, quando venceu a americana Miesha Tate. De lá pra cá, foram cinco defesas de cinturão, desbancando grandes nomes do MMA feminino, como: Ronda Rousey, Valentina Shevchenko e Holly Holm.

Por sua vez, Felícia Spencer irá apenas para a sua décima luta na carreira. Ex-campeã do Invicta, a americana só foi derrotada uma única vez justamente para uma brasileira, quando os juízes deram vitória unânime para Cris Cyborg, em julho de 2019, pelo UFC 240. Em fevereiro deste ano, ela lutou pela última vez, quando nocauteou a francesa Zarah Fairn.

Outras Lutas

Além de Amanda, o card do UFC 250 ainda contará com a presença de outro baiano. Carlos Felipe 'Boi' fará sua tão esperada estreia no organização diante do moldávio Sergey Spivak. Em agosto de 2019, o Grupo A TARDE fez uma entrevista com o lutador contando toda a sua trajetória até o octógono mais famoso do mundo.

No evento principal, José Aldo também entrará em ação na luta pelo cinturão dos pesos galo, contra o americano Henry Cejudo. Pelos pesados, Fabrício Werdum enfrenta o russo Alexey Oleynik. Além disso, ainda terá uma luta de brasileiros, envolvendo os lendários Maurício Shogun e Rogério Minotouro.

adblock ativo