A organização do UFC anunciou nesta terça-feira, 12, a próxima luta do brasileiro Rafael dos Anjos, defensor do cinturão dos pesos leves. Ele terá pela frente ninguém menos que o falastrão irlandês Conor McGregor, que vem de vitória sobre outro lutador do Brasil, José Aldo.

McGregor faturou o cinturão dos penas no esperado duelo contra Aldo, no ano passado. Agora, o irlandês mudará de categoria para desafiar Rafael dos Anjos e tentar ficar também com o cinturão dos leves. O combate acontecerá no dia 5 de março, em Las Vegas, nos Estados Unidos (EUA), e será a principal atração do UFC 197.

Sem perder há cinco combates, Rafael dos Anjos vive grande fase e conquistou o título de sua categoria em março do ano passado, ao derrotar Anthony Pettis. Esta será a segunda defesa de cinturão do brasileiro, que bateu Donald Cerrone na primeira, em novembro.

Também pelo UFC 197, na luta co-principal, a campeã do peso galo Holly Holm fará sua primeira defesa de título diante de Miesha Tate, que vem embalada por quatro vitórias seguidas. Holm foi a responsável por acabar com a invencibilidade de Ronda Roussey e tomar seu cinturão em novembro do ano passado.

Estadão Conteúdo e Redação UFC confirma luta entre Rafael dos Anjos e Connor McGregor

Brasileiro confiante

Mas a disputa não será fácil para McGregor. "Vou vingar a vitória do José Aldo e trazer alegria para o Brasil. Estou muito feliz em finalmente poder meter a mão nesse falastrão. Quero convocar a torcida de todos os brasileiros. Ele tirou o cinturão do José Aldo, que estava dez anos invicto, tenho certeza que todos os brasileiros estão ansiosos para ver eu dar uma surra nele", disse Rafael em entrevista ao UFC Brasil.

Rafael dos Anjos revelou que foi ele que pediu para Dana White para enfretar McGregor. "Muitos lutadores estão querendo essa luta apenas pela questão financeira. Lógico que todo mundo precisa de dinheiro, mas o mais importante para mim é resolver a situação que ele criou. Esse cara falou que batia até em Jesus Cristo, ele vai pagar por essa blasfêmia", afirmou.

E o brasileiro garante que já enfrentou adversários piores do que McGregor. "Venci o Donald Cerrone duas vezes, o Anthony Pettis, o Ben Henderson, já lutei contra ex-campeões mais completos. Vou treinar muito para essa luta. Não importa se estou lutando contra o campeão ou algum lutador número 50 no ranking. Ele é um bom lutador, mas já tive desafios maiores", finalizou.

