UFC Cigano x Overeem será em dezembro

Após muitas provocações entre os atletas, o UFC confirmou a luta entre o brasileiro Junior Cigano e o holandês Alistair Overeem pela categoria peso-pesado. O confronto fará parte do card principal do UFC Fight Night no dia 19 de dezembro.

A última luta de Cigano foi a vitória sobre o croata-americano Stipe Miocic, em dezembro do ano passado. A luta principal da noite será a primeira defesa de cinturão do brasileiro Rafael dos Anjos, campeão da categoria peso-leve. O desafiante de Rafael será o norte-americano Donald Cerrone.

