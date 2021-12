O catarinense Thiago Tavares estreou bem nos pesos-penas do UFC na noite deste sábado, 16. O brasileiro, que fez carreira nos pesos-leves, venceu o americano Robbie Peralta com um mata-leão no primeiro round do UFC: Bader x St. Preux", nos Estados Unidos.

Tavares não lutava desde de novembro de 2013 após derrotar Justin Salas. Nesse período, ele se adaptou a nova modalidade. Na carreira, o catarinense venceu 19 lutas em 25 disputadas. O brasileiro também passou por uma cirurgia no joelho há dois meses e precisou se recuperar para a disputa.

Tavares já começou a luta dominando o centro do octógono. Ele queria levar a luta para o chão e Peralta tentou evitar a queda, mas não conseguiu. O americano conseguiu se recuperar, mas o brasileiro continuou atacando até que conseguiu aplicar o mata-leão faltando 33 segundo para o fim do round.

A atuação de Tavares garantiu a ele um dos dois prêmios de Performance da Noite.



Confira a luta entre Thiago Tavares X Robbie Peralta:



Da Redação UFC: Brasileiro Thiago Tavares vence Peralta com mata-leão

