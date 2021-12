UFC abre inscrições do 2º TUF Brasil com Leves e Meio-Médios

A organização do UFC divulgou as categorias de peso para os participantes da segunda edição do reality show The Ultimate Fighter Brasil (TUF Brasil), que será mais uma vez exibido pela Rede Globo. A nova versão do programa terá disputas entre lutadores do Peso Leve (até 70 kg) e Meio-Médio (até 77 kg).

Os testes para os interessados começam em outubro, com a primeira seletiva programada para o dia 14, no Hotel Windsor, no Rio de Janeiro. A etapa acontece no dia seguinte à realização do UFC 153, a terceira do torneio na capital fluminense.

Os candidatos para o TUF Brasil devem ter entre 18 e 35 anos e experiência de três lutas profissionais de MMA, com ao menos duas vitórias entre elas. As inscrições serão realizadas através do site oficial do UFC. Vale lembrar que todas as despesas para a primeira seletiva ficarão por conta do candidato.

A primeira edição do TUF Brasil, realizada ainda neste ano, envolveu lutadores dos pesos Pena e Médio, que tiveram como campeões o cearense Rony Jason e o carioca Cezar Mutante, respectivamente. Os treinadores dos times foram os lutadores Vitor Belfort e Wanderlei Silva, e a final realizada como programação do UFC 147, em Belo Horizonte.

Diferente da primeira edição, as categorias em disputa não possuem brasileiros como campeões. Atualmente, o dono do cinturão entre os Leves é o americano Ben Henderson, enquanto nos Meio-Médios a disputa está entre o canadense Georges St. Pierre, campeão, e o americano Carlos Condit, dono do cinturão interino. Eles se enfrentam para unificar o título pelo UFC 154, em novembro deste ano.

