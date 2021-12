Uefa pune 2 clubes na Liga Europa por ofensas raciais

A Uefa anunciou nesta terça-feira punições ao APOEL Nicósia, do Chipre, e ao HNK Rijeka, da Croácia, por causa do comportamento racista de alguns dos seus torcedores em jogos de Liga Europa. A pena mais pesada foi aplicada ao APOEL, que precisará receber o Bordeaux com os portões fechados do estádio no dia 7 de novembro.

Além disso, o APOEL também foi multado em 45 mil euros (aproximadamente R$ 134 mil) por uma série de acusações, incluindo faixas ofensivas e lançamento de fogos de artifícios em direção ao campo, o que atrasou o início dos dois tempos da derrota para o Eintracht Frankfurt por 3 a 0 no dia 3 de outubro.

A entidade europeia decidiu que o Rijeka terá que receber o Lyon, no dia 7 de novembro, com parte do seu estádio fechado ao público. O clube croata também foi punido por faixas ofensivas dos seus torcedores no empate por 1 a 1 com o Bétis no dia 3 de outubro. O clube foi multado em 8 mil euros (R$ 24 mil).

A Uefa chegou a um acordo em maio sobre novas regras para garantir processos mais rápidos e sanções mais duras em casos de discriminação racial dentro dos estádios.

