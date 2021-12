Uefa anuncia confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões

Em sorteio realizado na manhã desta sexta-feira, 10, em Nyon, Suiça, a Uefa anunciou as datas e os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões.

Comandado por Neymar, o Paris Saint-Germain-FRA vai encarar um das surpresas da competição: o Atalanta-ITA. Já o Atlético do Madrid, dos brasileiros Renan Lodi e Felipe, terá pela frente os alemães do Red Bull Leipzig.

Paralisada devido à pandemia de Covid-19, a competição ainda conta com jogos pendendes das oitavas de final. Confira os jogos e os possíveis confrontos.

Manchester City x Real Madrid

No dia 7 de agosto, dois jogos definirão um dos confrontos das quartas de final do torneio. O Manchester City receberá na Inglaterra, nada mais que o maior vencedor da campeonato: o Real Madrid, detentor de 13 troféus do torneio. Após vencer o primeiro jogo na Espanha por 2x1, os comandados de Pep Guardiola possuem vantagem e avançam com um simples empate.

Juventus x Lyon

Já no outro confronto, que definirá o duelo da chave, em Turim, a Juventus de Cristiano Ronaldo "recebe" o Lyon. No primeiro jogo entre as equipes o time francês venceu por 1x0.

Bayern x Chelsea

No dia 8 de agosto, na Allianz Arena, em Munique, Alemanha, teremos a reedição da final de 2012: Bayern x Chelsea. Em vantagem, após aplicar 3x0 em pleno Stamford Bridge, estádio do Chelsea, o time alemão tem tudo para avançar no campeonato.

Barcelona x Napoli

Em situação delicada no Campeonato Espanhol, após perder a liderança da competição, o Barcelona receberá, no Camp Nou, na Espanha, o Napoli. O primeiro jogo entre os comandados de Lionel Messi e os italianos terminou 1x1.

As partidas das quartas de final da Champions serão disputadas entre 12 e 15 de Agosto, com sede fixa em Lisboa, Portugal.

