Ucrânia se garante nas oitavas da Euro como um dos melhores terceiros

As vitórias da Suécia e da Espanha no grupo E, contra Polônia (3-2) e Eslováquia (5-0), nesta quarta-feir, 23, levaram a Ucrânia a se classificar para as oitavas de final da Eurocopa como um dos melhores terceiros colocados.

A seleção ucraniana terminou a sua participação no grupo C com três pontos e um saldo de golos de -1, e com isso se garantiu na próxima fase, já que Finlândia (-2) e Eslováquia (-5), que também terminaram em terceiro lugar, têm saldos inferiores.

