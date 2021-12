Ucrânia faz 2 a 0 e abre boa vantagem sobre a França

A Ucrânia fez valer o mando de campo nesta sexta-feira e abriu grande vantagem no confronto com a França na repescagem das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2014. Jogando em Kiev, os ucranianos venceram pelo placar de 2 a 0, em um jogo equilibrado e de poucas emoções, e se colocaram em situação favorável no duelo.

Com a boa vitória, o time ucraniano ameaça a participação dos campeões mundiais de 1998 na Copa do próximo ano. Para reverter a situação, a seleção francesa precisará vencer a partida da volta, na próxima terça-feira, em Saint-Denis, por três gols de diferença - gol fora valerá como critério de desempate. Se devolver o placar de 2 a 0, o duelo será decidido na prorrogação e eventuais pênaltis.

A partida em Kiev começou monótona por causa da postura cautelosa das duas equipes. Ambos os times tentaram evitar os riscos e quase não criaram no ataque. Cada seleção se contentou com apenas uma chance de gol no primeiro tempo.

Depois do intervalo, a Ucrânia exibiu maior iniciativa e levou mais perigo ao gol francês. A nova postura deu resultados aos 15 minutos, quando Roman Zozulya tabelou na entrada da área, segurou a marcação e, da marca do pênalti, bateu no canto. A bola ainda acertou Lloris, que não conseguiu efetivar a defesa.

O gol acordou a seleção francesa e Franck Ribéry decidiu aparecer no jogo, puxando contra-ataques pela esquerda e dando trabalho à defesa ucraniana, apesar da forte marcação. As entradas de Benzema e Valbuena também melhoraram o rendimento dos visitantes.

A reação da França, contudo, acabou sendo neutralizada pelo segundo gol dos donos da casa. Aos 36 minutos, o mesmo Zozulya investiu pela esquerda e acabou sofrendo falta de Koscielny dentro da área. Andriy Yarmolenko converteu a penalidade e garantiu a boa vantagem da Ucrânia, sonhando com a vaga no Mundial.

