Tyson vira fã de jogador que mordeu adversário

O ex-pugilista Mike Tyson virou "fã" do jogador Luis Suárez, do Liverpool, após o atacante uruguaio morder o braço de Ivanovic, do Chelsea, no clássico do último domingo, 21. "Vi este cara no Twitter e pensei: 'hum, ele é interessante, vou segui-lo'. Ele mordeu alguém, essas coisas acontecem, sabe?", afirmou Tyson, que também já mordeu um adversário nos ringues: Evander Hollyfield.

Tyson acredita que os jogadores vão se acertar após o ocorrido. "Tenho certeza de que eles se acertarão, assim como fiz com Holyfield e nossas vidas seguiram em frente", disse.

Mas a loucura de Suaréz lhe rendeu uma multa do Liverpool. A Federação Inglesa também abriu um processo disciplinar contra o jogador.

