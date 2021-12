Tyson revela que foi abusado sexualmente quando era criança

O ex-pugilista Mike Tyson revelou durante uma entrevista para uma rádio dos Estados Unidos que foi abusado sexualmente quando tinha 7 anos. De acordo com ele, o crime foi cometido por um homem que ele não conhecia. "Ele me pegou na rua. Eu era um garotinho... Ele era um homem mais velho. Ele me intimidou, abusou sexualmente de mim, essas coisas".

Tyson disse que nunca mais viu o criminoso, mas que ficou traumatizado e não contou a ninguém, nem deu queixa na polícia. Apesar do trauma, o ex-lutador afirmou que não sabe como o episódio de violência afetou sua vida. "Não sei se isso mudou algo em mim ou não. Às vezes eu me lembro, às vezes não. mas não me sinto humilhado ou envergonhado de falar sobre isso".

O ex-pugilista teve uma infância complicada e chegou a se envolver na criminalidade após sua mãe ser demitida da Casa de Detenção de Mulheres, em Manhattan, quando sua família começou a passar dificuldades financeiras.

