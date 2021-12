Tyson garante que luta com Holyfield ocorrerá no dia 29 de maio

O ex-lutador de boxe, Mike Tyson, afirmou em live nesta terça-feira, 23, que irá realizar o tão esperado combate contra o também ex-lutador Evander Holyfield. A luta entre as lendas estaria marcada para o dia 29 de maio.

"Quero que todos saibam que a luta entre mim e (Evander) Holyfield está de pé. Holyfield é um homem humilde e de Deus. Ouçam o que eu estou falando, terei sucesso no dia 29 de maio", garantiu o americano durante a live.

A fala de Tyson vai na contramão, inclusive, do que teria afirmado a equipe de Evander Holyfield há menos de 24h. O staff do ex-lutador afirmou que as negociações para o duelo estavam "mortas".

Os empresários dos ex-atletas vinham em processo de negociação durante alguns meses. Antes de Tyson fazer seu retorno, em novembro do ano passado, contra Roy Jones Jr, o nome de Holyfield esteve entre as possibilidades para a realização do evento.

De acordo com o agente de Holyfield, Kris Lawrence, as tratativas teriam sido uma “perda de tempo”, porque Tyson queria uma parcela maior do dinheiro recebido. Ele chegou, inclusive, a recusar uma oferta de R$ 138 milhões.

adblock ativo