TV boliviana gravou matéria dentro de avião antes de decolagem

Uma equipe da Gigavision, emissora de TV boliviana, entrevistou a tripulação do avião da LaMia e alguns membros da Chapecoense antes da aeronave decolar. A matéria foi ao ar antes do acidente que matou 71 pessoas e deixou seis feridos e foi apresentada por Carly, irmã de Sisy Gabriela Arias Paravicini, uma das tripulantes que morreu na queda do avião.

A reportagem fala sobre o voo da LaMia para transportar a Chapecoense para a disputa da final do Campeonato Sul-Americano. Na matéria, Sisy é entrevistada e diz que a tripulação iria "brindar os passageiros com o melhor serviço".

O piloto e dono da LaMia, Miguel Quiroga, também foi ouvido e falou sobre a satisfação de transportar a equipe brasileira. Em entrevista, o técnico Caio Júnior disse que o grupo estava orgulhoso de participar da competição.

As imagens ainda mostram os jogadores sentados nas suas cadeiras, se preparando para o voo.

