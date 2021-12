Tumulto entre organizadas atrapalha chegada a Pituaçu

O clima da final do Campeonato Baiano foi de tensão. Logo na chegada ao estádio, torcedores de Bahia e Vitória precisavam desviar de membros das organizadas que procuravam brigas ao atirar pedras e garrafas.

Alguns torcedores chegaram a ser cercados e espancados, como foi o caso do tricolor Ângelo Santos, abordado por torcedores do Vitória assim que saltou do ônibus e começou a subir a Avenida Pinto de Aguiar, que dá acesso ao estádio. Ele foi agredido por quatro pessoas até a chegada da polícia.

Roberta de Almeida, que acompanhava Santos com a filha pequena, Milena de Almeida, não foram feridas, mas foram impedidas de seguir ao estádio. De acordo com o soldado Roufe, que presenciou a cena, o ataque 'foi gratuito' e teria continuado caso a PM não tivesse interferido. O caso foi levado à delegacia do estádio, onde Santos prestou queixa.

Casos isolados

De acordo com o tenente da Polícia Militar Paulo Guimarães, não houve confusão generalizada. "Todos os incidentes foram isolados, não houve uma briga central", garantiu. "O problema foi agravado com o número de vendedores ambulantes nos pontos de acesso ao estádio", completou. Segundo o tenente, isso motivou o afunilamento dos corredores e dificultou ainda mais a passagem dos torcedores.

Outro problema apontado pelo tenente foi a venda de bebidas alcoólicas. Para comprar bebidas, torcedores do Bahia pulavam as arquibancadas e rodeavam o estádio até chegar ao local da torcida do Vitória.

"No lado da frente da entrada, fechamos o cerco aos torcedores, de forma que eles só poderiam entrar no local destinado a eles. Mas não conseguimos controlar o que acontecia do lado de fora. Muitos estavam bebendo e, para continuar bebendo, tinham que ir até o lado do Vitória. Isso causou ainda mais brigas".

Atuação da PM

Vários 'corredores' de torcedores também foram formados no acesso ao estádio. Membros das torcidas adversárias que passavam por eles eram xingados, chutados e estapeados. De acordo com torcedores e jornalistas, algumas pessoas passaram mal com as bombas de gás utilizadas pela PM para dispersar episódios como esses.

Apesar do alto número de brigas e de alguns torcedores terem sido detidos, a assessoria de comunicação da Polícia Militar garantiu que a única ocorrência foi registrada na manhã de ontem, fora do estádio e horas antes do início do jogo.

A PM também não informou o número de detidos nos arredores nem no interior do estádio. De acordo com o tenente coronel Carlos Henrique Melo, da Coordenadoria de Missões Especiais, foi disponibilizado um efetivo de 824 policiais militares, além de policiais civis e do Juizado de Torcidas.

* Colaborou Ricardo Palmeira

adblock ativo