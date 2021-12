Túlio comemora a marca de mil gols na carreira

O veterano atacante Túlio chegou, enfim, ao milésimo gol da carreira, segundo a contagem dele próprio. Na primeira partida com a camisa do Araxá, ele marcou de pênalti e empatou a partida contra o Mamoré, no Estádio Fausto Alvim, na cidade de Araxá. O jogo deste sábado, válido pela terceira rodada da segunda divisão do Campeonato Mineiro, terminou 1 a 1.

Como fez em 1995, após o título do Botafogo no Campeonato Brasileiro, quando foi o grande nome da conquista, Túlio foi carregado pelos companheiros neste sábado, assim que marcou o gol que ele tanto perseguia. E, com a bola às mãos, celebrou o feito alcançado.

Depois, ele dedicou o milésimo gol à sua família e "a todos que acreditam em seus sonhos". Mesmo sem registro oficial, a marca histórica virou uma obsessão de Túlio. Agora, ele deve finalmente encerrar a carreira, feliz por poder dizer que fez mil gols como jogador.

A apresentação ao Araxá deu-se na última terça-feira, em mais uma tentativa de fazer o gol mil. Aos 44 anos, a atacante já defendeu mais de 30 camisas desde 1987, quando começou a carreira. E, nos últimos tempos, vinha perambulando por clubes menores, em busca do milésimo.

Túlio jogou pela seleção brasileira em 15 oportunidades. O melhor momento ocorreu na Copa América de 1995, ano em que brilhou também no Botafogo. No Brasileirão, Túlio foi o artilheiro em três edições: 1989, pelo Goiás, e em 1994 e 1995, ambas com a camisa botafoguense.

Veja como foi o milésimo gol

