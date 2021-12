Túlio cai em trote e "vende" milésimo gol por R$ 500 mil

O atacante Túlio Maravilha foi alvo de uma pegadinha de um programa de TV do Espírito Santo e acabou perdendo a paciência com os humoristas.

Fingindo ser um empresário de atletas, o comediante Rossini Macedo ligou para o jogador dizendo estar interessado em comprar o seu gol mil.

Curioso para saber qual equipe estaria interessada no seu feito histórico, o ex-botafoguense de 42 anos perguntou também o torneio que a equipe disputa.

O "empresário" respondeu que era o Barcelona da Serra, equipe que disputa o campeonato de bairro na cidade capixaba. Túlio respondeu questionando se o clube tinha condições de pagar R$ 500 mil para que ele anotasse seu milésimo gol pela equipe.

O humorista insistiu na brincadeira e disse que ninguém, além do próprio jogador, acredita na contagem dos gols, e ofereceu um valor bem abaixo do estipulado pelo atleta. Visivelmente chateado, Túlio replicou com xingamentos e desligou o telefone.

Confira o vídeo do trote do grupo Comédia a la Carte com o jogador:

