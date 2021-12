TUF Brasil conhece os primeiros classificados

O programa de MMA da Globo, o The Ultimate Fighter 2 Brasil (TUF Brasil), conheceu na noite de domingo, 31, os dois primeiros classificados para as quartas de final. Tiago Alvez venceu Cleiton Foguete por pontos. Já Yan Cabral finalizou David Vieira. Os dois vencedores são da equipe do lutador Fabrício Werdum. Mas as vitórias tiveram um ponto negativo. Yan Cabral sofreu uma lesão na mão no duelo contra David e pode ter que abandonar a competição.

O programa segue no próximo domingo com novas lutas. A segunda edição traz mais prêmios. Os atletas que conseguirem o melhor nocaute, a melhor finalização e os dois que proporcionarem a melhor luta do programa vão receber prêmio de R$ 50 mil. O campeão e o treinador do time ganharão um carro, além, é claro, de conseguiu um contrato para lutar no UFC.

