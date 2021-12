Tubarão é visto em bateria de Medina na Austrália. Assista!

O aparecimento de um tubarão durante o duelo entre Gabriel Medina e o australiano Jay Davies na etapa de Margaret River, a terceira do Mundial de surfe, realizada nesta quinta-feira, 16, assustou ambos os surfistas. A cena foi flagrada e pode ser vista no minuto 1:52 do vídeo abaixo.

Medina perde na Austrália

"Nós tivemos um tubarão cruzando durante as primeiras ondas, o que foi um bocado assustador", afirmou o australiano em entrevista ao diário inglês Daily Telegraph. Medina e Davies só ficaram tranquilo após repararam que tratava-se de um filhote de tubarão.

"Era só um tubarão bebê comendo alguns peixes", afirmou Davies, que venceu Medina por um placar amplo de 15,17 pontos, enquanto o brasileiro fez apenas 7,67 e acabou eliminado da competição. Davis entrou na terceira etapa do Circuito Mundial de Surfe como "wild card" (convite).

Apesar do susto, o ataque de tubarões contra surfistas não é raro. No começo desta semana, a jovem promessa do surfe francês, Elio Canestri, 13 anos, morreu após ser atacado por um tubarão enquanto surfava em companhia de sete colegas numa área proibida para banhista na Ilha da Reunião, território de colonização francesa no Oceano Índico.

Canestri estava a cerca de 15 metros para dentro do mar no momento em que foi atacado pelo tubarão. Segundo testemunhas, o jovem foi mordido na região do estômago e depois teve os braços e as pernas arrancados. Em seguida, ele foi arrastado para o fundo do mar.

