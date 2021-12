Tsitsipas vence Rublev na final de Monte Carlo e ganha seu primeiro Masters 1000

O grego Stefanos Tsitsipas, quinto no ranking da ATP, venceu neste domingo, 18, seu primeiro torneio Masters 1000 em Monte Carlo, ao derrotar na final o russo Andrey Rublev (8º), por 6-3 e 6-3, em 1 hora e 11 minutos de jogo.

O grego de 22 anos conquistou assim a segunda vitória mais importante da sua carreira, depois de vencer o Masters Tournament no final do ano em 2019.

No total, Tsitsipas soma seis títulos no circuito ATP, com quatro vitórias em competições ATP 250 (Estocolmo 2018, Marselha e Estoril 2019 e Marselha 2020).

