Troca de voucher por ingresso de Ba-Vi encerra neste sábado

Os torcedores de Bahia e Vitória que compraram os ingressos para a partida inaugural da Arena Fonte Nova, via internet, têm até às 19 horas deste sábado, 6, para trocar o voucher impresso pelo bilhete de acesso. O documento de troca deve ser obtido no site www.futebolcard.com, por meio de login e acesso ao menu "Meus Pedidos".

Segundo a administração do estádio, as trocas estão sendo feitas na Arena Fonte Nova e obedecem a divisão de torcidas: quem adquiriu ingresso do Bahia retira na bilheteria Norte (Ladeira Fonte das Pedras) e os ingressos do Vitória na bilheteria Sul (Dique do Tororó).

No momento da troca, o torcedor deve apresentar, além do voucher, um documento de identidade com foto. Caso o titular não possa comparecer às bilheterias, o ingresso só será fornecido a algum responsável caso ele apresente procuração reconhecida em cartório.

O e-mail recebido pelo comprador, confirmando a aquisição do ingresso, não é considerado como voucher. Não haverá troca de ingresso neste domingo, 7, dia do jogo.

