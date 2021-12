Troca de técnicos atinge 11 times em 12 rodadas da Série A

Onze pacientes serão monitorados hoje no Campeonato Brasileiro. Ou porque foram contagiados pela doentia troca de técnicos ou porque apresentam sintomas que costumam evoluir para esse diagnóstico.



Tal enfermidade é bastante comum no futebol nacional, porém o grande número de ocorrências chama mais atenção neste ano. Nas 12 rodadas iniciais da Série A, houve 11 mudanças de comando. Em geral, o tratamento de emergência dá resultado imediato, mas, muitas vezes, o quadro de estabilidade não dura tanto, e o enfermo volta a manifestar os antigos problemas.



O Cruzeiro, que negociou metade dos seus titulares, fracassou na Libertadores e no Estadual. Seu jejum nas quatro primeiras partidas do Brasileiro resultou na saída de Marcelo Oliveira, que o havia conduzido ao atual bicampeonato. Seu sucessor, Vanderlei Luxemburgo, começou com três vitórias, mas, em seguida, amargou três derrotas e oscilação digna de eletrocardiograma. Às 16h, recebe visita do Goiás, que acaba de contratar Julinho Camargo, ex-assistente de Falcão no Bahia.



A São Paulo e Coritiba, foi receitada maior exposição ao sol. Às 11h, no Morumbi, eles medem forças após a evolução clínica do Tricolor nos 4 a 0 sobre o Vasco, que reagira com Celso Roth. O colombiano Juan Carlos Osorio, que substituiu com vitórias iniciais o efetivado interino Milton Cruz, sofria com quatro tropeços.



Com um ponto em cinco jogos, o Joinville dispensou Hemerson Maria para sair do estado terminal. Adilson Batista conseguiu dois triunfos nas sete partidas seguintes, mas a equipe permanece agonizando na lanterna. Hoje, em casa, tem chance de reabilitação diante dos reservas do Inter. Aliás, o clube gaúcho acumula resultados ruins na competição, enquanto prioriza a Libertadores. O tratamento nada convencional do uruguaio Diego Aguirre corre risco.



A chegada do ex-lateral esquerdo Roger para substituir Felipão pareceu uma cura. A taxa de pontuação subiu de 16% para além de 70%. Da UTI na zona de descenso, o Grêmio pulou para um leito no G-4.



Prontuário



Se a troca de Cristóvão Borges por Ricardo Drubscky - logo depois da demissão no Vitória - manteve o Fluminense com dores, funcionaram os métodos terapêuticos de Enderson Moreira, que alcançou a vice-liderança. Os remédios inócuos a um paciente, às vezes, funcionam em outro. Neste ano, Enderson vinha de demissões no Santos e no Atlético Paranaense, que ele enfrenta hoje em Curitiba.



Como os mais de 20 reforços não evitaram perda do título paulista e proximidade do grupo do descenso, o Palmeiras descartou Oswaldo de Oliveira. No seu lugar, Marcelo Oliveira acumula quatro vitórias consecutivas. O nível de sua resistência será examinada às 18h30, em Pernambuco, pelo Sport, que exibe a mais poderosa imunidade da Série A - um ano e meio de vitalidade com Eduardo Baptista.



Outro organismo forte, a Chapecoense de Vinícius Eutrópio, vai encarar, no frio da noite de inverno de Florianópolis, duelo catarinense com o Avaí, onde bambeia Gilson Kleina, ex-Bahia.



Ardendo em febre, abatido na Libertadores, o Atlético-MG apostou na continuidade de Levir Culpi e virou líder. Foi parecido com o Corinthians de Tite, que adentrou o G-4. O abalado Santos também optou por velha fórmula: Dorival Júnior, campeão paulista e da Copa do Brasil em 2010.

