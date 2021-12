Trio elétrico de Ricardo Chaves faz a festa de torcedores do Bahia na orla

A orla de Salvador se pintou de vermelho e branco na madrugada deste domingo para comemorar o retorno do Bahia à Série A do Brasileirão. Milhares de torcedores saíram do Estádio de Pituaçu, onde o time venceu por 3 a 0 a Portuguesa, e foram direto para a Boca do Rio acompanhar o trio elétrico de Ricardo Chaves, que já estava pronto para fazer a festa da nação tricolor.

Para esses torcedores, o carnaval começou mais cedo. E, de fato, foi uma folia fora de época: a Avenida Octávio Mangabeira repleta de pessoas vestidas com o uniforme do Bahia e vivendo um estado de euforia pelo resultado da partida. Desde famílias completas, com pais e seus filhos, até grupos de jovens, todos demonstrando em comum a paixão pelo time.

Tamanha era a emoção que nem se queixaram das mudanças no que estava previsto para a comemoração. Os prometidos cinco trios elétricos se reduziram a apenas um, o de Ricardo Chaves, todo pintado de vermelho e branco, acompanhado por seu carro de apoio. O início da festa, marcado para 22h, só ocorreu realmente à meia-noite, quando soaram os primeiros acordes dos alto-falantes.

E então se ouviu uma série de conhecidas canções da axé-music adaptadas para comemorar o retorno do Esquadrão de Aço. "É o bicho, é o bicho, vou te devorar, o tricolor voltou", cantou Ricardo Chaves. E a cada grito de "Bora Baêa!" os torcedores respondiam com vigor.

As palavras não eram suficientes para descrever o que sentiam. "Não tem como definir. Agora que subimos vamos ficar por lá mesmo, na Série A", disse Luiz Alberto Najar, 29 anos. O resultado até mesmo surpreendeu. "Achei que ia ser mais difícil, a Portuguesa precisava ganhar. Felizmente conseguimos vencer com folga", comemorou Roberto Liguori, 29, empresário.

