Trio de arbitragem é definido para o Ba-Vi

O trio de árbitros que irão apitar o clássico Ba-Vi neste sábado, 3, na Arena Fonte Nova, em Salvador, já foi definido. Leandro Pedro Vuaden será o árbitro central, acompanhado dos assistentes Marcelo Bertanha Barison e Carlos Henrique Selbach, todos do Rio Grande do Sul. O trio foi definido em sorteio realizado nesta terça-feira, 29.

Vuaden, que é do quadro de árbitros da Fifa, irá apitar sua segunda partida pela segunda divisão do nacional. Anteriormente, ele havia apitado o jogo entre América-MG x Bragantino, no dia 5 de setembro, em Belo Horizonte. Na primeira divisão do brasileiro, o árbitro já apitou 17 partidas.

