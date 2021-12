Trio dá show no Camp Nou e Barcelona faz 5 a 0 no Levante

Cada vez mais embalado na temporada, o Barcelona deu mais uma demonstração de força neste domingo. Contra o modesto Levante, no Camp Nou, o time catalão goleou por 5 a 0, com direito a shows de Lionel Messi, Neymar e Luis Suárez, autor de um golaço, de voleio, no segundo tempo.

O resultado marcou o 11º triunfo consecutivo da equipe na temporada, somando partidas do Campeonato Espanhol, Liga dos Campeões e Copa do Rei. A sequência afasta as expectativas ruins geradas pelo fraco início de temporada do Barcelona, com tropeços seguidos, incluindo uma forte derrota para o rival Real Madrid.

A grande estrela da equipe mais uma vez foi Messi, com nada menos que três gols. Neymar também se destacou por protagonizar o lance do pênalti convertido pelo argentino e também por deixar sua marca. Foi seu 39º gol no time, superando por um o ídolo Maradona, que defendeu o clube catalão nos anos 80.

Com a vitória deste domingo, o Barcelona manteve a perseguição ao Real. O líder soma 57 pontos, enquanto o time catalão tem 56. O Levante é apenas o penúltimo colocado da tabela, dentro da zona de rebaixamento, com 19 pontos.

A goleada no Camp Nou teve os ingredientes de praxe de uma vitória do Barcelona: a crescente sintonia entre Neymar e Messi, domínio quase completo e bons momentos de Suárez. O entrosamento entre os dois atacantes ficou evidente já no primeiro gol da equipe, aos 17 minutos. O argentino acertou grande passe na área e Neymar completou. O brasileiro pegou muito mal na bola, porém a bola subiu e acabou encobrindo o goleiro Jesús Fernández.

O segundo veio em uma rápida troca de passes no lado direito do Barcelona. Bartra descolou grande passe para Messi, que só bateu no canto, aos 38 minutos. O argentino também marcou o terceiro do time, aos 14 da segunda etapa, ao completar cruzamento de Pedro, após lindo lançamento de Busquets.

Apenas seis minutos depois, o mesmo Messi voltou à carga ao anotar seu terceiro gol na partida, em cobrança de pênalti. A falta na área surgiu em jogada de Neymar, derrubado pelo marcador do Levante.

Depois de dar mais uma contribuição para a vitória do Barcelona, Neymar deixou o gramado aplaudido pela torcida, para dar vaga a Suárez. E o Uruguaio também não decepcionou. Em um dos seus primeiros lances na partida, seis minutos após entrar em campo, ele acertou belo voleio, marcando um golaço para sacramentar o placar e garantir com brilho mais um triunfo dos anfitriões.

adblock ativo