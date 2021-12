Tricolores planejam invadir Pituaçu; rubro-negros protestam

A limitação de ter apenas 10% do estádio (3.200 ingressos) à disposição do Bahia para a decisão do Campeonato Baiano 2014, no próximo domingo, às 16h, em Pituaçu, fez com que torcedores do clube, por meio de redes sociais, armassem um plano para aumentar a população tricolor na praça esportiva e burlar a fiscalização no local.

A ideia seria comprar ingressos do Vitória e ir a Pituaçu com camisa branca ou azul, e sentar nos assentos colados ao espaço destinado ao Esquadrão.

A sugestão teve pronta resposta da torcida rubro-negra. A organizada Imbatíveis mandou uma carta ao Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos da PM, onde diz não aceitar "de forma alguma, que torcedores do time rival fiquem no espaço destinado à torcida do Vitória, e estamos dispostos a deixar o nosso local tradicional (fundo do gol) para nos posicionar na lateral da arquibancada colado no local destinado ao visitante, onde estão prometendo se posicionar torcedores adversários que não tenham ingresso visitante. Dar proteção (cordão de isolamento) a possíveis torcedores que estejam no local errado seria ferir uma lei e dar cobertura para aqueles que não respeitam a mesma".

A direção do Vitória também se pronunciou sobre o assunto por meio do site oficial do Leão. Em nota, o clube pediu ao comando da Polícia Militar que "oriente seus comandados a não permitir o acesso de torcedores visitantes para área reservada; retirem do estádio aqueles que forem identificados como torcedores visitantes; seja dada com urgência ampla divulgação a essas ações da PM, inibindo o problema antes da aquisição dos ingressos".

