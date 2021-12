Tricolores formam longas filas em busca de ingressos para Bahia x Vila Nova/GO

Clique aqui e mande seu texto de incentivo ao Esquadrão

Animada com a atual fase do Bahia, líder da série B e próximo do acesso à 1ª divisão do Brasileirão, a torcida do Tricolor promete lotar o estádio de Pituaçu na próxima terça-feira, 21, quando a equipe enfrenta o Vila Nova/GO às 19h30, pela 23ª terceira rodada da série B. Na tarde de sábado, 18, o Bahia venceu a Ponte Preta por 2x1, fora de casa, e assumiu a ponta da tabela.

Desde as 9h deste domingo, 19, uma longa fila de tricolores foi formada na sede de praia do clube, na Boca do Rio, em busca de um dos 32.157 ingressos colocados à venda. A previsão é de que todas as entradas sejam vendidas até esta segunda-feira, 20. A assessoria de imprensa do clube ainda não informou a quantidade de ingressos que já foram vendidos.

Para o torcedor internauta Bernardo Bastos, a boa campanha do Bahia é resultado da técnica e raça dos jogadores dentro de campo. "Vamos lotar o Pituaçú e vencer o Vlia Nova para continuar a se manter Líder na série B", afirmou em e-mail enviado à equipe do A Tarde OnLine.

Já o também internauta Nilton Soledade destacou a boa fase, mas também cobrou mais organização para a possível disputa da série A. "Estou muito feliz com o time, já analisei toda a tabela e percebi que o dia exato da subida para a elite será 2 de novembro. Mas, não devemos esquecer que deveremos nos organizar mais ainda para sermos fortes para lutar por títulos e não só vaga em Sulamericana", destacou.

Além da sede de praia, o torcedor também pode se dirigir à Casa do Tricolor, no Shopping Paralela. O valor da entrada é de R$ 25, sem a exigência da carteira de identificação estudantil.

