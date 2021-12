Tricolores e Rubro-Negros esquentam Ba-Vi nas redes sociais

O clássico Ba-Vi deste sábado, 2, às 16h30, na Arena Fonte Nova, promete fortes emoções para os torcedores. O Vitória chega para o clássico confiante. Vindo de três vitórias nas últimas cinco partidas, o Rubro-Negro entrará no sábado com vantagem para os outros concorrentes, já que, mesmo que tenha um resultado negativo diante do Bahia, o Leão não sai da zona dos quatro primeiros. Além disso, caso vença o Bahia, pode abrir uma boa vantagem para os adversários.

Já o Bahia chega para o clássico com um "sentimento" de obrigação de vencer a partida contra o Vitória. Isso porque o Esquadrão ao fim da rodada anterior ainda estava no G-4, mas viu no início desta rodada o Santa Cruz entrar na zona de classificação para a primeira divisão deixando o Bahia na quinta posição. Caso perca o Ba-Vi, o Tricolor pode ver o Vitória abrir cinco pontos de vantagem e a depender dos resultados, pode ficar um pouco mais distante do grupo dos quatro primeiros.

E nesse clima de expectativa de ambas as equipes, os torcedores estão movimentando as redes sociais, com "alfinetadas", gozação e declarações de amor ao clube. Veja a seguir algumas dessas postagens.

