Tricolor terá o retorno do goleiro Marcelo no clássico

Quem compareceu no Fazendão, nesta sexta-feira, 20, constatou que o elenco tricolor estava com pinta de favorito. Após o triunfo de 6 a 1 na Copa do Brasil, a alegria correu solta pelo centro de treinamento do clube, pelo menos entre os principais jogadores. “É claro que o momento é outro, pois clássico é clássico. Mas nosso clima aqui é de união e vamos sim buscar esta vitória”, disse o lateral Patrício.

Apesar da descontração do elenco, poucos torcedores visitaram o Fazendão, com exceção de Binha de São Caetano, que é presença certa, pois até quando não tem treino ele comparece. Mas a ausência da torcida tinha uma explicação. A maioria estava se preocupando em comprar a entrada do Ba-Vi, que já teve 26 mil ingressos vendidos.

Por falar no Ba-Vi, Alexandre Gallo utilizou apenas uma frase para todas as perguntas sobre o clássico: “Só falo disso 45 minutos antes da partida”, resumia a cada pergunta sobre a escalação. O mistério – ou chatice – do comandante chegou ao ponto de não divulgar a lista de concentrados que enfrenta o Vitória. “Amanhã (neste sábado) divulgamos”, disse.



Mas Gallo não pode ser condenado, pois vale tudo para vencer o segundo Ba-Vi do ano. Mas algumas coisas ele não conseguiu esconder. O principal exemplo é a novidade no gol. Após 20 minutos conversando em particular com Marcelo, ficou evidente que ele vai retornar de contusão no confronto de Pituaçu. O próprio jogador já dava a pista. “Vocês terão uma surpresa domingo”, disse o goleiro na última quinta-feira.

Na lateral, Rubens Cardoso já assegura estar pronto para jogar. “Já me sinto bem e não terei problemas para atuar”, garantiu o atleta. No setor defensivo, Evaldo, zagueiro que estreou na última goleada, parece não ter agradado. “É um jogador grande, que ainda está sem ritmo de jogo e que precisa de uma sequencia para adquirir. Mas definiremos 45 minutos antes da partida”, repetiu Gallo, que pode devolver Rogério para a cozinha e colocar o novato no banco.

A principal dúvida está no meio-campo. Ao ser perguntado se estava em condições para atuar, Léo Medeiros fez bico e um sinal de que ainda não está 100% curado da coxa. Pode ser apenas para despistar, mas caso seja verdade, Hélton Luiz continua no meio. Leandro também volta como primeiro volante. No tático desta sexta-feira, o jogador se desentendeu com Diogo, mas Gallo contornou a situação.

No ataque, Beto terá sua última chance, pois Alex Terra quer sua vaga entre os onze. Reinaldo Alagoano completa o setor ofensivo do tricolor.

