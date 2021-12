Tricolor se prepara pra decisão do Baiano e confirma Gustavo na final

Após bater o Vitória na noite deste domingo, 1º, na Arena Fonte Nova, por 2x0, e garantir classificação para a final da Copa do Nordeste, o elenco do Bahia já se prepara para mais uma decisão que acontece na quarta-feira, 30, também contra o rubro-negro. Para o clássico, que começa às 21h45, o treinador Guto Ferreira anunciou o retorno do atacante Gustavo, que cumpriu suspensão neste domingo.

Na manhã desta segunda-feira, 1º, o tricolor se reapresentou e trabalhou no centro de treinamento, no Fazendão. Os jogadores que atuaram neste último BaVi fizeram um trabalho regenerativo na academia, na fisioterapia, piscina aquecida e barris de gelo.

O grupo que não atuou e os que entraram no decorrer da partida participaram de um treinamento técnico com bola, sob o comando de Guto.

O atacante Hernane não participou da atividade por conta de uma lesão na perna. Já jogador João Paulo, que se recupera de uma cirurgia, trabalhou na sala de musculação. O time volta a treinar novamente nesta terça-feira, 2, às 15h, no Fazendão.

