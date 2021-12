Tricampeão, Chico Serra voltará à Stock para uma prova

Tricampeão da Stock Car e fora da categoria desde 2009, Chico Serra teve a sua participação na primeira prova da temporada deste ano, em 23 de março, no circuito de Interlagos, oficialmente confirmada nesta segunda-feira. O veterano de 57 anos correrá na equipe Hot Car Competições e formará dupla com Felipe Lapenna, em novidade promovida para a primeira prova do campeonato deste ano, no qual pilotos titulares cederão lugar no cockpit a convidados ao longo da disputa.

Trinta anos mais velho do que Lapenna, Chico Serra mostrou empolgação com a chance que terá de voltar a participar de uma prova da principal categoria do automobilismo brasileiro. "Vou sair da aposentadoria", disse o ex-piloto, em tom de brincadeira, pois só foi chamado para correr nesta primeira corrida da temporada. "Pra falar a verdade, estou bem curioso para saber como irei me sair, pois o carro está bem diferente e faz cinco anos que não corro de nada", completou.

Campeão da Stock Car em 1999, 2000 e 2001, Chico Serra chegou a fazer parte da Fórmula 1, na qual ingressou em 1981, e também teve a sua participação na prova de 23 de março comemorada por Lapenna. "Achei muito legal e estou orgulhoso por ter ao meu lado um tricampeão. Vai ser um prazer imenso e estou bastante animado. Apesar do Chico estar sem correr há algum tempo, tenho certeza de que ele vai andar bem", disse.

Amadeu Rodrigues, chefe da equipe Hot Car Competições, também enfatizou: "O Chico Serra é um piloto que sempre admirei muito e vou ter a honra de trabalhar com ele nesta prova tão importante". A escuderia também contará com a dupla formada por Rafa Matos e Felipe Maluhy nesta prova em Interlagos.

Vale lembrar que apenas na primeira etapa desta temporada os carros correrão com duplas, sendo que a prova terá 50 minutos de duração + 1 volta, com a troca de pilotos no minuto 25, aproximadamente. Já as demais etapas do calendário serão formadas por duas provas: uma de 40 minutos e outra de 20, apenas com a presença dos pilotos titulares.

