Tricampeão Cacá Bueno sonha com outra vitória

Atual campeão do GP Bahia Stock Car, o piloto carioca Cacá Bueno espera repetir o bom desempenho de 2009 para subir na classificação desta temporada. Até a 5ª etapa, ele ocupa a oitava colocação, com 36 pontos. Mesmo sem figurar nas primeiras posições do pódio, Cacá é sempre destaque por onde passa. Afinal, acumula três títulos na categoria e é o maior vencedor da Stock Car em atividade, com 21 vitórias em 101 corridas.



Isso faz com que Cacá sempre seja procurado para entrevistas e até ganhe destaque em participações especiais, como a que faz na novela “Passione”, da Rede Globo, em que o ator Marcello Antony interpreta um piloto da categoria e mostra a disputa na pista. Cacá está gostando da oportunidade de apresentar o esporte para um novo público e participa das gravações. Filho do famoso narrador esportivo, Galvão Bueno, ele cresceu em uma família que respira automobilismo. Além dele, o irmão, Popó Bueno, também pilota na Stock Car. Confira a entrevista exclusiva que o piloto concedeu ao A TARDE.

Como está a expectativa para voltar a correr em Salvador?

É a melhor possível. Venci aqui ano passado e nosso carro tinha um bom acerto. Além disso, o clima criado pela torcida baiana que lotou as arquibancadas foi fantástico. Espero poder lutar pela vitória mais uma vez.

Ficou ciente das mudanças na pista? O que achou?

Fiquei ciente, é claro. Em princípio achei corretas, principalmente a chicane antes da entrada dos boxes, era um ponto crítico ano passado e que foi corrigido para esse ano. O alargamento em alguns pontos também deve criar pontos de ultrapassagem. Mas essas coisas só se podem falar com certeza depois de acelerar com o Stock Car na pista.

Quais foram os pontos positivos e negativos do GP Bahia de 2009?

O mais positivo foi a presença do público e a maneira como Salvador, como um todo, recebeu a Stock Car de braços abertos. O negativo foram algumas limitações causadas pelo circuito, principalmente a dificuldade nas ultrapassagens, que esperamos tenha sido resolvida com as modificações feitas na pista.

Você prefere pilotar em circuito de rua ou no autódromo?

Para o público, o circuito de rua é muito interessante, pois as pessoas ficam próximas dos carros. Mas circuitos de rua tendem a ser mais lentos – por isso eu e a maioria dos pilotos preferimos acelerar em autódromos permanentes.

Este ano, tivemos um campeão diferente em cada etapa. Qual o motivo desse revezamento?

O revezamento de vencedores é uma característica da Stock Car – ano passado foram 10 vencedores em 12 corridas. Isso é positivo, mostra o equilíbrio e a competitividade, fruto da presença de pilotos e equipes de alto nível.

Qual sua opinião sobre a temporada? Quem está andando melhor e se destaca como um adversário difícil a ser batido?

Quem está andando melhor é sempre quem está na frente, e nesse caso até o momento é o Átila, que tem sido muito rápido e consistente. Mas a Stock é uma categoria com muitos pilotos de nível altíssimo – todos que estão entre os 10 melhores e até mesmo alguns que ainda estão fora da zona da Super Final têm condições de brigar pelo título.

Quando surgiu seu interesse pelo automobilismo? Seu pai teve influência?

Desde criança sempre fui muito ligado em esportes, não só automobilismo, e é claro que o fato de meu pai ser um narrador esportivo teve influência nisso, é inevitável. Na adolescência comecei a me destacar no kart, e vi que o automobilismo era o esporte que eu tinha mais talento natural. A partir daí decidi seguir carreira como piloto.

O que é mais difícil na carreira de um piloto de Stock Car?

É fundamental saber lidar com as dificuldades do automobilismo. Hoje tenho a felicidade de ser o maior vencedor em atividade na Stock Car, com 21 vitórias em 101 corridas – ou seja, mesmo sendo o maior vencedor, eu “perdi” 80 provas. Na Stock largam 34 carros e somente um termina o dia como vencedor. É preciso ter maturidade e paciência para obter sempre o melhor resultado que o carro lhe permita em uma corrida.

