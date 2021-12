Triathlon: Brasil leva prata e bronze na Copa do Mundo no México

Neste domingo, 13, em Huatulco, no México, a seleção brasileira de Triathlon faturou duas medalhas na prova masculina da etapa local da Copa do Mundo. Manoel Messias foi o segundo colocado com o tempo de 53min21s e Miguel Hidalgo completou o pódio com o bronze, depois de 53min22s.

Esse torneio foi o último preparatório para os Jogos Olímpicos e a medalha de prata deu ao atleta Manoel Messias a vaga em Tóquio através do ranking. Além dele, o Brasil já tinha garantido a participação em Tóquio das atletas Luísa Baptista e Vittoria Lopes.

O outro brasileiro, Danilo Pimentel, fechou a prova no 39ª lugar. O campeão foi o canadense Tyler Mislawchuk, que concluiu em 53min09s. A prova foi de sprint triatlo (750 m de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida). Essas distâncias representam a metade do percurso original da Olimpíada (1500 m de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida).

No sábado, 12, na prova feminina, Djenyfer Arnold finalizou em 16º lugar. Luisa Baptista optou por finalizar sua participação na etapa de ciclismo, não realizando a corrida.

adblock ativo