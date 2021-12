Triathlon: baianos vão disputar prova em Brasília

Treze atletas da equipe Pace Sport de Salvador vão participar, no domingo, 6, de uma prova em que serão desafiados a percorrer 1,9 km de natação, 90,1 km de ciclismo e 21,1 km de corrida em Brasília.

Praticante de triathlon há sete anos, Jorge Foppel conta que o esporte o ajudou a superar uma depressão e ultrapassar muitos medos. "Passei um ano trancado em um quarto escuro e um dia, quando vi uma prova de Ironman eu pensei: se conseguir fazer isso serei capaz de me recuperar. Os treinos me ajudaram a esquecer as dores mentais e fizeram enxergar que eu era capaz", disse.

