Triathlon Bahia de Todos os Santos será realizado no domingo

A sexta edição do Triathlon Bahia de Todos os Santos 2013 será realizada no próximo domingo, 1º, com largada prevista às 8h30, no II Distrito Naval, localizado na Avenida Contorno, em Salvador.

Os atletas vão percorrer 2.500 metros de natação, 1.600 m de corrida e 6.600 m de ciclismo. Segundo a organização, a prova deve reunir cerca de 150 participantes. Serão distribuídos R$ 10 mil em prêmios.

As inscrições seguem até a quarta-feira, 27, no valor de R$ 100. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone (71) 8181 - 9898.

