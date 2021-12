Três times baianos empatam nos primeiros confrontos do mata-mata da Série D

Fluminense de Feira, Jacobina e Juazeirense empataram, no domingo, 9, nos primeiros jogos de mata-mata da segunda fase do Brasileiro Série D. Com isso, os três ainda têm chance de classificação para a próxima fase da competição e sonhar com a Série C.

No duelo contra o Campinense, o Flu conseguiu igualar o placar no final da partida, com gol de Jonatas Obina, aos 36 minutos do 2º tempo. O jogo de volta, no Joia da Princesa, é no domingo, às 16h.

Para se classificar, a equipe baiana precisa de um empate sem gols ou vitória simples. Empate com mais de dois gols dá vitória ao Campinense.

Num verdadeiro clássico baiano, o Jacobina não conseguiu superar o Juazeirense no estádio José Rocha. O Cancão de Fogo saiu na frente, sofreu o empate para passar à frente pouco depois.

O Jegue da Chapada precisou correr atrás do empate e conseguiu por duas vezes. O placar final ficou 2 a 2. Os gols foram de Emílio, que marcou duas vezes para a Juazeirense, e Janderson e Deon, que igualaram para o Jacobina.

A partida de volta em Juazeiro está marcada para o sábado, às 18h30. Empates sem gols ou 1 a 1, dão vitória à Juazeirense. Para o Jacobina se classificar, precisa de uma vitória simples ou empate com mais de dois gols.

Outros confrontos

O equilíbrio marcou os dez jogos deste domingo, que contou com mais empates: Princesa de Solimões-AM e Gurupi-TO não economizaram nos gols e terminaram em 3 a 3.

Nos detalhes, Brusque-SC venceu o São José-RS por 2 a 1 e o Cariacica-ES bateu o Boavista-RJ por 1 a 0, mesmo placar de Ceilândia-DF e Comercial. Globo-RN ganhou do Parnahyba por 3 a 2.

Também saíram vencedores, embora com menos gols, o São Luís-MA, Villa Nova-MG e o Sousa-PB.

