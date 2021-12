Três surfistas brasileiros tentam chegar ao título no Havaí

A última etapa do Mundial do surfe começa nesta terça-feira, 8, em Pipeline, no Havaí. Dos quatro candidatos ao título, três são brasileiros: Gabriel Medina, atual campeão, Filipe Toledo e Adriano de Souza, o Mineirinho.

O intruso é o australiano Mick Fanning, que lidera a temporada. Mineirinho vem em segundo. Toledo é o terceiro. Qualquer um deles conquistará o Mundial se vencer a etapa de Pipeline. Já o atual campeão Medina, o quarto do ranking, depende de uma combinação de resultados para levar a taça.

A janela de espera abre nesta segunda, 15h (da Bahia), e se estende até o próximo dia 20 (domingo).

