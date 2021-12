Três surfistas baianos avançam às oitavas em etapa do WQS

Em meio às mudanças climáticas durante a manhã, o Praia do Forte Pro definiu nesta sexta-feira, 29, as chaves das oitavas de final do torneio masculino. Para felicidade da torcida local, o anfitrião Bino Lopes, atual campeão brasileiro, se saiu bem e fez a segunda melhor média de notas do dia. Avançaram também os baianos Marco Fernandez, atual vice-campeão brasileiro, e Wallace Sampaio. A competição vale 1.500 pontos para a divisão de acesso à elite do surfe mundial.

Residente da Praia do Forte, Bino Lopes respondeu ao apoio da torcida e fez uma média de 14, ficando atrás só do catarinense Caetano Vargas, que o venceu em disputa direta com 15,40. Nesta fase, os dois melhores de cada bateria conseguiam classificação.

Na saída da água, muitos presentes foram comemorar com o surfista. "Tento captar toda essa energia de forma positiva e esquecer o nervosismo de querer fazer bonito frente à minha família e à torcida", comentou Lopes, que nas oitavas do QS surfa contra os brasileiros Jessé Mendes, Armando Lins e Thiago Camarão, que teve a melhor nota do torneio nesta sexta: um 9,5.

A festa baiana na competição continuou também com Wallace Sampaio e Marco Fernandez. O ilheense Sampaio avançou no desempate contra Luel Filipe, por ter tido uma nota máxima mais alta. Já Fernandez, que treina em Arembepe, somou 12,90 e se classificou com mais tranquilidade.

O soteropolitano vai enfrentar os brasileiros Robson Santos e Charlie Brown, além do peruano Joaquin Del Castillo. Já Wallace Sampaio pega o argentino Leandro Usuna e os brasileiros Matheus Navarro e Miguel Pupo, que disputa o Circuito Mundial e é um dos favoritos ao título em Praia do Forte. Fecham a última bateria os brasileiros Caetano Vargas, David do Carmo, Franklin Serpa e Flávio Nakagima.

*O repórter está em praia do forte a convite da organização

