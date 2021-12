Três partidas completam a rodada; Bode encara caçula

Atual vice-campeão, o Vitória da Conquista viaja até Guanambi para enfrentar na estreia o Flamengo, que fará sua primeira participação histórica na elite baiana. A partida será no estádio 2 de julho, em Guanambi e começa às 16h, assim como os dois outros jogos que completam a rodada neste domingo, 31.

Voltando a disputar a Primeira Divisão após duas temporadas na Segundona, o Fluminense de Feira também começa a competição jogando fora de casa. O duelo será no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, diante do Colo-Colo, que só parou nas semifinais no ano passado.

Em confronto de times originariamente de Feira de Santana, Bahia de Feira e Feirense medem forças no Pedro Amorim, em Senhor do Bonfim. Em 2015, o Tremendão caiu nas quartas e o Feirense se salvou no 'torneio da morte'.

Galícia x Jacobina só será jogado na quinta-feira, dia 11, na Fonte Nova.

adblock ativo