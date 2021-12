Três equipes disputam título da Copa Norte-Nordeste de Remo

Uma equipe baiana formada por 40 atletas do Vitória, Santa Cruz e São Salvador está em Brasília (DF) para brigar pelo sexto troféu da Copa Norte-Nordeste de Remo Interclubes. Em sua 49ª edição, a competição terá 26 provas no Lago Paranoá. Metade delas no sábado, 22, e a outra parte no domingo, começando às 8h (horário da Bahia). O Vitória competirá com 19 remadores.

O grupo viajou de ônibus na terça-feira, 18, à noite, para enfrentar cerca de 20h de trajeto até Brasília, onde deveria chegar no começo da noite de quarta, 19. "Saiu mais em conta ir de ônibus do que de avião. A Sudesb deu o transporte", disse Nyomisio Neto, presidente da Federação Baiana de Clubes de Regatas.

Vitória e Saldanha da Gama (ES) têm cinco títulos. "Quem vencer essa edição vai se tornar a primeira equipe com mais títulos na era da Copa Interclubes", avisou Antônio Silva, técnico do rubro-negro baiano.

A competição passou a ser entre clubes em 1995. Porém, a soma de resultados de cada representação dá o título ao estado com maior pontuação no campeonato. Pela Bahia, serão somados pontos de Vitória, São Salvador e Santa Cruz.

Os clubes de Brasília e do Espírito Santo entram como convidados, já que não pertencem às regiões incluídas na Copa, considerada a maior do Brasil na atualidade. Vão competir ainda atletas paraenses, potiguares, sergipanos e pernambucanos.

Dominó a bordo

A longa viagem exigiu dos atletas colocar alguns acessórios nas malas para tornar divertidas a ida e a volta. "Levamos dominó, baralho, DVDs de filmes e instrumentos para fazer uma zoeira a bordo", contou o remador Erlan Teles.

"Escolhemos o filme '300' para motivar o grupo a brigar pelos primeiros lugares. Ajuda muito", explicou Teles. O colega Diego Matos, principal nome do Vitória e da seleção brasileira sub-23, acrescentou o celular com aplicativo whatsapp para o longo tempo na estrada.

"O que ele sempre leva na mala é a vontade de ganhar medalhas", brincou Maria da Conceição, mãe do remador.

Este ano, o Amazonas desistiu de participar, como ocorreu com o Vitória em 2010 e 2011. O rubro-negro venceu de 2007 a 2009 e em 2012 e 2013.

Barco emprestado

Menor peso na bagagem e no bolso tiveram os clubes participantes, devido à oferta de barcos de última geração e o seu transporte. O apoio partiu da Confederação Brasileira em parceria com a Federação Brasiliense, que também negociou alojamento para os atletas no quartel dos fuzileiros navais.

O regulamento da competição permite guarnições mistas, de clubes diferentes, mas a pontuação geral contará para o clube responsável pela inscrição.

