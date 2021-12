Três duplas femininas brasileiras vencem e avançam no Mundial de Vôlei de Praia

Três duplas brasileiras garantiram neste domingo vaga para a próxima fase do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, que acontece na Holanda, ao asseguraram o segundo triunfo em seus grupos. Assim, Larissa e Talita, Agatha e Barbara Seixas, e Juliana e Maria Elisa avançaram com uma rodada de antecedência.

Larissa e Talita conquistaram a segunda vitória na competição ao passarem pelas tailandesas Radarong e Udomchavee por 2 sets a 0, com parciais de 21/10 e 21/18.

A dupla está na segunda colocação do Grupo B, com quatro pontos, a mesma pontuação das líderes, as suíças Goricanec e Hüberli, que também venceram os dois jogos mas ainda não perderam nenhum set. Na estreia Larissa e Talita bateram as holandesas van Gestel e van der Vlist por 2 a 1 (21/15, 18/21 e 15/10). Na terça-feira, as brasileiras enfrentam as suíças para definir quem terminará a primeira fase na ponta.

Agatha e Barbara Seixas também garantiram vaga na próxima fase com a vitória sobre as mexicanas Candelas e Rios por 2 a 0, com duplo 21/12. Na estreia elas já haviam vencido as cubanas Lianma e Leila também por 2 a 0 (21/17 e 23/21). As brasileiras dividem a liderança do Grupo F com as norte-americanas Day e Kessy e se enfrentam nesta segunda-feira para definir quem avançará na liderança da chave.

Atuais campeãs do Circuito Mundial, Juliana e Maria Elisa avançaram para a próxima fase ao vencerem Pata e Matauatu, de Vanuatu, por 2 a 0, parciais de 21/16 e 21/13, pelo Grupo G. Na estreia, elas arrasaram as nigerianas Boucheta e Bayou por 2 a 0 com direito a 21/7 e surpreendentes 21/0. Na segunda-feira, encaram as alemãs Laboureur e Sude no duelo que vale a primeira colocação.

No outro jogo do dia com brasileiras em quadra, Taiana e Fernanda Berti estrearam na competição com vitória sobre as sul-africanas Randy Williams e Palesa Sekhonyana por 2 sets a 0, parciais de 21/5 e 21/12.

No Mundial da Holanda, as 48 duplas femininas são divididas em 12 grupos com quatro times cada. As duas melhores de cada chave avançam diretamente para a próxima fase, assim como as oito melhores terceiras colocadas. A partir desta etapa, as partidas passam a ser no formato de eliminação simples, com as oitavas e quartas de final, semifinal e a grande decisão.

