Três duplas do Brasil vão à semifinal no vôlei de praia

O Brasil vai dominar as semifinais do Grand Slam de Klagenfurt, etapa austríaca do Circuito Mundial de vôlei de praia. Nesta sexta-feira, 1º, as duplas femininas do País garantiram três dos quatro lugares das semifinais. Agatha e Bárbara Seixas vão fazer confronto nacional contra Talita e Larissa.

Cada dupla semifinalista precisou vencer duas partidas nesta sexta para brigar por medalhas no sábado. Ágatha e Bárbara Seixas superaram nas oitavas de final as russas Syrtseva e Moiseeva por 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/13. Nas quartas, bateram as alemãs Ludwig e Sude por 25/23 e 21/17.

Juliana e Maria Elisa derrotaram as austríacas Schützenhofer e Plesiutschnig (21/06 e 21/13) e as holandesas Meppelink e Van Iersel (21/14, 19/21 e 11/15). Já Larissa e Talita superaram as checas Kolocova e Slukova (26/28, 21/15 e 15/11) e as espanholas Liliana e Baquerizo (21/15 e 21/16).

A única dupla brasileira a ser eliminada nesta sexta foi Fernanda Berti/Taiana. Elas foram superadas por Meppelink/Van Iersel por 21/17 e 21/19, ainda nas oitavas de final.

Na disputa pela vaga na decisão, Juliana e Maria Elisa vão enfrentar as italianas Menegatti e Orsi, enquanto Agatha e Bárbara Seixas terão pela frente Talita e Larissa. Assim, o Brasil tem garantida ao menos a medalha de prata na etapa austríaca, o que já vai melhorar o rendimento da equipe brasileira na temporada.

Até agora as brasileiras só conquistaram duas medalhas de ouro no Circuito Mundial, neste ano. Ao todo, duplas tanto do masculino quanto do feminino foram derrotados em sete de oito finais disputadas contra parcerias estrangeiras na temporada.

